مصمم الأزياء لؤي نسيم يفوز بجائزة "رائد أعمال عكاظ"

تنافس العديد من المبدعين على جائزة فرع "رائد أعمال عكاظ" ضمن جوائز سوق عكاظ في دورته العاشرة هذا العام، لترسو الجائزة في أول ظهور لها على مصمم الأزياء الشاب لؤي بن محمد نسيم، الذي تمّ تكريمه في حفل افتتاح سوق عكاظ، وتسلّم الجائزة البالغ قيمتها 100 ألف ريال، والتي تتسق مع الرؤية العامة لهذا المحفل الأدبي والثقافي والمعرفي الكبير، في فتح نوافذ الإبداع على كافة المجالات، بما يستنهض همم المبدعين، خاصة قطاع الشباب، بما يجعل الجميع في سباق نحو الإجادة والإبداع لقطف الجوائز، وبلوغ منصة التتويج في محفل عكاظ.

الفائز بالجائزة لؤي نسيم تحدّث الجائزة وفوزه به في أول دورة لها فقال: "بداية لا بد لي من الإشادة بالنهج الذي اختطه مهرجان سوق عكاظ منذ إعادة إحيائه، وفق رؤية الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة العليا لسوق عكاظ، فكلنا يتابع سعي سموه الدؤوب من أجل جعل الحراك الإيجابي في الساحة بمختلف جوانبها الإبداعية، مما حفّز المبدعين في كافة المجالات لتقديم أجود ما عندهم، سعياً لبلوغ منصة التكريم في هذا المحفل الثقافي والإبداعي والفكري والفني الكبير.

وأضاف نسيم قائلا: "إن ما قامت به إدارة المهرجان من إضافة ثلاث مجالات جديدة ومن بينها جائزة "رائد أعمال عكاظ" تكشف عن بعد النظر الذي تتمتع به، وهي تمضي في توسيع مظلّة الاهتمام بالمبدعين على أوسع نطاق ممكن. وإنه لشرف كبير لي، ولتجربتي التي أسعى بها لأن أضيف جديداً مثمراً لوطني أن أكون أول فائز بها، فهذا تاريخ يملؤني بالفخر والإعزاز، ويدفعني إلى مزيد من التجويد والإبداع، لمصحلة وطني وأمتي.

إن هذا الفوز يشعرني بالرهبة والخوف، ففقد ألقى عليَّ مسؤولية كبيرة، تحتّم عليّ بذل المزيد من العطاء، والتحلي بروح العزيمة والتصميم على التحدي من أجل الاستمرار والمحافظة على هذا النجاح. فقد بدأت مشروعي قبل أكثر من (15) سنة، وكنت وقتها أفتقد من يدعمني، ولكن في السنوات الأخيرة أصبح هناك دعم كبير واهتمام بالشباب، وأصبح هناك وعي أكثر وتحفيز، مما أسهم في تذويب الشعور بالإحباط عندي وعند كثير من الشباب الطموح، وهذا ما جعل حلمي ممكناً، وطريقي للفوز ممهداً بالدعم، ومتوجاً بالجائزة.