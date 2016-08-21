بالصور…قناة العاصمة تعرض حصرى برنامج الأطفال”ساندى كاندى”

كتبت- إنجي لطفي

كشف الإعلامي الدكتور سعيد حساسين، مالك قناتي العاصمة، في تصريح خاص لوكالة ONA، إن القناة قامت بشراء حق العرض الحصري للموسم الأول لبرنامج الأطفال الشهير ” ساندي كاندي”، من تقديم الفنانة ساندي موضحاً أنه حريص على تنوع وثراء خريطة القناتين ولكن لم يتحدد بعد ما إذا كان سيتم عرض البرنامج على شاشةالعاصمة 1 أم العاصمة 2، على أن يتم الاستقرار بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن “كاندي ساندي” هو برنامج ترفيهي تقدمه الفنانة ساندي و من إنتاج شركة “نيو جنيرشين”، ويعتمد على استضافة مجموعة من الأطفال فضلاً عن استضافة عدد من الفنانين داخل الاستديو منهم محمد نور وغيره من المطربين والممثلين، وأيضا بعض الشخصيات الكرتونية داخل بوتيك الحلوي الصغير الخاص بها، البرنامج غنائي ترفيهي من إعداد اسلام مصطفي ومحب سمير ومن إخراج كريم الميهي.