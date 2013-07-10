دراسة: سوء التغذية عبء عالمى يجب مواجهته

تعد التغذية عنصرا أساسيا من عناصر الصحة والنماء وهو ما أكدته المنظمات الدولية ومن بينها منظمة الصحة العالمية، وهناك علاقة بين تحسين التغذية وتحسين صحة الأم والرضيع والطفل، وتقوية الجهاز المناعى. وتأمين الحمل والولادة، وانخفاض مخاطر الإصابة بالأمراض غير السارية مثل السكرى والأمراض القلبية الوعائية وطول العمر.

وتشير دراسة أصدرتها منظمة الصحة العالمية أن الأطفال الأصحاء يتسمون بقدرة أكبر على التعلّم وأنّ الناس الذين يتغذون بقدر كاف أكثر إنتاجاً من غيرهم وبإمكانهم خلق الفرص، تدريجياً، إلى كسر دائرتى الفقر والجوع.

ويواجه العالم الآن عبئاً مزدوجاً جرّاء ظاهرة سوء التغذية التى تشمل نقص التغذية وفرط التغذية على حد سواء.

كما تتسم سوء التغذية بنقص عدة عناصر مغذية أساسية فى النظام الغذائى. لاسيما الحديد وحمض الفوليك والفيتامين A واليود، وتعتبر السلامة الغذائية من الأولويات الصحية العمومية؛ ذلك أنّ ملايين الناس يُصابون بالأمراض والكثير منهم يموتون نتيجة تناول أغذية غير مأمونة.

وتم توثيق فاشيات خطيرة من فاشيات الأمراض المنقولة بالأغذية فى جميع القارات فى السنوات العشر الماضية، كما تشهد بلدان عديدة ارتفاعاً كبيراً فى معدلات الأمراض ذات الصلة بالأغذية.