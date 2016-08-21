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روسيا ترسل 6 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى دار للأيتام في حلب

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روسيا ترسل 6 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى دار للأيتام في حلب روسيا ترسل 6 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى دار للأيتام في حلب

أرشيفية

أرسلت روسيا ستة أطنان من المساعدات الإنسانية إلى أقدم دار للأيتام بحلب السورية عبر الممر الإنساني ‏الدائم، وفقا لبيان رسمي صدر اليوم الأحد.‏

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن المتحدث باسم المركز الروسي للمصالحة السورية، أمير ديمليكاموف، قوله “إن الجنود ‏الروس سلمو، اليوم، 6 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى أقدم دار للأيتام في مدينة حلب شمال سوريا”.. مضيفًا “سلمنا ‏المساعدات لدار الأيتام عبر ممر إنساني دائم.. وأنه لم يكن هناك قصف على المدينة خلال 24 ساعة الماضية”.‏

وذكرت سبوتنيك أن حلب شهدت قتالا عنيفا، وذلك مع قيام الجيش السوري وقوات محلية بمحاصرة مجموعة كبيرة من المسلحين ‏في المناطق الشرقية من المدينة‎.‎‏. كما شكلت روسيا سبعة ممرات إنسانية على مدار الساعة في جميع أنحاء مدينة حلب خلال هذا ‏الشهر لفتح ممر آمن للمدنيين والمقاتلين الذين يرغبون في إلقاء السلاح‎.‎

أ.ش.أ

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