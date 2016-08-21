روسيا ترسل 6 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى دار للأيتام في حلب

أرسلت روسيا ستة أطنان من المساعدات الإنسانية إلى أقدم دار للأيتام بحلب السورية عبر الممر الإنساني الدائم، وفقا لبيان رسمي صدر اليوم الأحد.
ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن المتحدث باسم المركز الروسي للمصالحة السورية، أمير ديمليكاموف، قوله “إن الجنود الروس سلمو، اليوم، 6 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى أقدم دار للأيتام في مدينة حلب شمال سوريا”.. مضيفًا “سلمنا المساعدات لدار الأيتام عبر ممر إنساني دائم.. وأنه لم يكن هناك قصف على المدينة خلال 24 ساعة الماضية”.
وذكرت سبوتنيك أن حلب شهدت قتالا عنيفا، وذلك مع قيام الجيش السوري وقوات محلية بمحاصرة مجموعة كبيرة من المسلحين في المناطق الشرقية من المدينة.. كما شكلت روسيا سبعة ممرات إنسانية على مدار الساعة في جميع أنحاء مدينة حلب خلال هذا الشهر لفتح ممر آمن للمدنيين والمقاتلين الذين يرغبون في إلقاء السلاح.
أ.ش.أ