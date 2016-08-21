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الزمالك يمنح “الأحمر” و”هنداوي” راحة مفتوحة بعد الخروج الأوليمبي

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الزمالك يمنح “الأحمر” و”هنداوي” راحة مفتوحة بعد الخروج الأوليمبي الزمالك يمنح “الأحمر” و”هنداوي” راحة مفتوحة بعد الخروج الأوليمبي

أحمد الأحمر

أعلن المدير الفني لكرة اليد بالزمالك أيمن صلاح، اليوم الأحد، منح ثنائي الفريق أحمد الأحمر وكريم هنداوي راحة سلبية مفتوحة لأجل غير مسمى، بعد عودتهم من منافسات دورة الألعاب الأولمبية ريو دى جانيرو 2016 بالبرازيل.

وأشار “صلاح” إلى أنه قرر منحهم إجازة طويلة الأمد بسبب سوء الحالة النفسية التى عليها اللاعبين الناتجة عن الهجوم الشديد الذى واجهه لاعبو خلال منافسات الأولمبياد، وخاصة “هنداوي” بعد التصريحات التى خرج بها رئيس الاتحاد ضده بأنه يحتاج إلى معالجة نفسية.

وأضاف مدرب يد الزمالك أنه من المقرر أن ينضم اللاعبين إلى التدريبات استعدادًا للموسم الجديد، عقب تحسن حالتهم النفسية.

يذكر أن منتخب كرة اليد قد فشل فى التأهل إلى الدور الثاني فى الدورة الأولمبية، بعد الخسارة في 3 مباريات وتعادل في مباراة وفوز وحيد .

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أونا

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