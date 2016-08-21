لقاءات روسية كردية لتهدئة الصراع بالحسكة السورية

أفادت مصادر سورية، اليوم الأحد، الوفد العسكري الروسي الذي وصل إلى مدينة القامشلي بالحسكة عقد عدة اجتماعات مع القيادات الكردية فقط من دون وجود لأي طرف من قبل النظام السوري.

ونقلت قناة (العربية الحدث) عن المصادر قولهم “إن ضباطا روس من قاعدة حميميم وصولوا / أمس / إلى مدينة القامشلي بالحسكة، وقاموا بعقد اجتماعات مع قيادات كردية فقط من دون وجود للنظام السوري من أجل تهدئ الصراع الدائر بالمدينة”.

وأضافوا أن أربع طائرات مروحية محملة بالعناصر ومدججة بالأسلحة أقلعت من اللواء (137) التابع لقوات النظام في طريقها إلى مدينة الحسكة.

من جهة أخرى، شهد محيط حي غويران وحي النشوة بالحسكة اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وقوات وحدات الحماية الكردية، وتزامنت الاشتباكات مع قصف لقوات النظام على مناطق سيطرة القوات الكردية ومواقعها في المدينة، وسط تقدما لقوات الحماية الكردية.

أ.ش.أ