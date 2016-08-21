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السيسي يستعرض مع مميش تطورات إنشاء كوبرى عائم يربط بورسعيد ببورفؤاد

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السيسي يستعرض مع مميش تطورات إنشاء كوبرى عائم يربط بورسعيد ببورفؤاد السيسي يستعرض مع مميش تطورات إنشاء كوبرى عائم يربط بورسعيد ببورفؤاد

>كتب محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الأحد، بالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، حيث استعرض مميش خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لأعمال التكريك بمشروع ميناء شرق بورسعيد، فى إطار خطة تطوير الميناء وزيادة قدرته التنافسية على الصعيد العالمى.

 

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الفريق مميش عرض على الرئيس السيسي تطورات إنشاء كوبرى الرَسْوَة العائم للربط بين مدينتى بورفؤاد وبورسعيد بطول إجمالى يصل إلى 477 متر تقريباً، مشيراً إلى أن الكوبرى قابل للفتح على جانبى القناة، بما يسمح بمرور قوافل السفن بانسيابية تامة، كما سيساهم الكوبرى فى إيجاد حل مناسب لمشكلة الكثافة المرورية من وإلى مدينتى بورسعيد وبورفؤاد، خدمةً لشعب محافظة بورسعيد، وتيسيراً لحركة تنقلاتهم، فضلاً عن استيعاب الزيادة المتوقعة فى حركة الشاحنات من وإلى ميناء شرق التفريعة بعد البدء فى مشروع تنمية تلك المنطقة.

 


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