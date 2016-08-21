أخبار عاجلة

تقرير اشرف بن عياد عن مباراة برشلونة ويوفنتوس -
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة -
حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
علاء عابد: الطوارئ ضرورة لمواجهة الإرهاب وليس قمع الحريات -
1.6 مليار جنيه إجمالي حجم تسوية المنازعات الضريبية في 6 شهور -
مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية» -
القوى العاملة: تنفيذ الربط الإلكتروني مع الكويت للقضاء علي العقود الوهمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

شيخ الأزهر يوصى بإنشاء بيت العائلة الدولى على غرار "المصرى"

Google+ Print
شيخ الأزهر يوصى بإنشاء بيت العائلة الدولى على غرار "المصرى" شيخ الأزهر يوصى بإنشاء بيت العائلة الدولى على غرار "المصرى"

>كتب لؤى على

بدأت منذ قليل الجلسة الختامية للملتقى الدولى الأول للشباب المسلم والمسيحى، برعاية الأزهر الشريف، ومشاركة مجلس الكنائس العالمى، والذى عقد على مدار ثلاثة أيام بمشيخة الأزهر.

 

وعلم "اليوم السابع" أنه من ضمن التوصيات التى سيشملها البيان الختامى، ما أوصى به الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، خلال لقائه اليوم بشباب الملتقى، وهو إنشاء بيت عائلة دولى على غرار بيت العائلة المصرية، ويكون النواة الأولى لتكوينه من الشباب المشاركين بالملتقى الأول.

 

كما ستتضمن التوصيات عقد الملتقى الثانى بمقر مجلس الكنائس العالمى بجنيف، أو بمدينة الأقصر مسقط رأس شيخ الأزهر، فى غضون ستة أشهر، على أن تزيد جنسيات الشباب المشاركين لتشمل أكبر عدد من دول العالم.

 

يذكر أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اجتمع مع شباب الملتقى صباح اليوم، ووجه عددا من الرسائل، طالبهم فيها بالعمل على حقن الدماء والتوعية بمخاطر الفكر المتشدد.

 

الجدير بالذكر أن شباب الملتقى المسلم والمسيحى سيلتقون فى السابعة مساء اليوم بالبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقصية، وذلك فى ختام فعاليات الملتقى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365