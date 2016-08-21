شيخ الأزهر يوصى بإنشاء بيت العائلة الدولى على غرار "المصرى"

بدأت منذ قليل الجلسة الختامية للملتقى الدولى الأول للشباب المسلم والمسيحى، برعاية الأزهر الشريف، ومشاركة مجلس الكنائس العالمى، والذى عقد على مدار ثلاثة أيام بمشيخة الأزهر.

وعلم "اليوم السابع" أنه من ضمن التوصيات التى سيشملها البيان الختامى، ما أوصى به الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، خلال لقائه اليوم بشباب الملتقى، وهو إنشاء بيت عائلة دولى على غرار بيت العائلة المصرية، ويكون النواة الأولى لتكوينه من الشباب المشاركين بالملتقى الأول.

كما ستتضمن التوصيات عقد الملتقى الثانى بمقر مجلس الكنائس العالمى بجنيف، أو بمدينة الأقصر مسقط رأس شيخ الأزهر، فى غضون ستة أشهر، على أن تزيد جنسيات الشباب المشاركين لتشمل أكبر عدد من دول العالم.

يذكر أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اجتمع مع شباب الملتقى صباح اليوم، ووجه عددا من الرسائل، طالبهم فيها بالعمل على حقن الدماء والتوعية بمخاطر الفكر المتشدد.

الجدير بالذكر أن شباب الملتقى المسلم والمسيحى سيلتقون فى السابعة مساء اليوم بالبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقصية، وذلك فى ختام فعاليات الملتقى.