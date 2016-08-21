بالصور.. فرع ثقافة الأقصر يقيم عرض فني بمستشفي الأورام

أقام فرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى، برئاسة الباحث سعد فاروق، اليوم الأحد، حفل فني ومسرح عرائس بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بطيبة.

وجاء الحفل على هامش المهرجان الإقليمي لنوادى المسرح المقام على مسرح قصر ثقافة الاقصر.

وحضر الحفل الشاعر مسعود شومان والمخرج محمد النجار والمخرج أسامة عبد الرؤوف والناقدة أمل ممدوح أعضاء لجنة التحكيم والنقد بالمهرجان، الذين تفقدوا جنبات المستشفى وتعرفوا على نظام العمل بها وكيفية تشخيص المرض والتعامل مع المريض.

وتضمن الحفل عرض أغاني منوعات وعرض مسرح للعرائس للأطفال، مشيرًا إلى أن هذا ليس أول غرض فنى يقام فى المستشفى، فسبق وأن أقمنا عرضين أثناء تأسيس المستشفى.