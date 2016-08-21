وزير السياحة: الانتهاء من تنفيذ خطة لاستعادة الحركة السياحية الشهر القادم

صرح الدكتور يحيى راشد وزير السياحة، اليوم الأحد، إن اجتماعه مع مسئولي غرفة شركات السياحة بالأقصر تركز بالأساس حول مناقشة محاور التحرك العاجلة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، والتي تعتمد على خطة سميت بخطة 6 في 6 اقتربت على الانتهاء، حيث تشمل 6 محاور يتم تنفيذها خلال 6 شهور بدءًا من شهر أبريل الماضي ومن المقرر أن تنتهي في شهر سبتمبر المقبل.

وقال “راشد” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان عام محافظة الأقصر بحضور المحافظ محمد بدر وعضو مجلس النواب عن دائرة الأقصر أحمد إدريس، “المحور الأول من الخطة يشمل التسويق والترويج للمنتج السياحي المصري من خلال اتخاذ عدة خطوات من بينها تطوير وتنمية التعاون مع شركاء السياحة التقليديين الحاليين وتحقيق شركات جديدة في مختلف الأسواق السياحية هذا بالإضافة إلى العمل على تطوير المواقع الإلكترونية لمصر وجميع المقاصد السياحية وربطها بالآثار والطيران مما يسهم في زيادة عدد السائحين الوافدين، فضلًا عن السعي للترويج لأنماط سياحية جديدة في كافة الأسواق سواء التقليدية أوالمستهدفة مع تحليل حركة الطلب فيها”.

وتابع وزير السياحة، ” المحور الثاني يختص بالطيران فمن المعروف أنه لا توجد سياحة بدون طيران لهذا نؤكد على استمرارية التعاون مع شركة مصر للطيران وسلطة الطيران المدني ودعم رحلات الطيران المنتظم للأسواق الرئيسية والمستهدفة، لخلق خطوط طيران مباشرة من وإلى المقاصد المستهدفة، واستمرار دعم الطيران العارض مع إعادة تنظيم منظومة التحفيز ودعودة عدد من شركات الطيران منخفضة التكلفة لدعم منظومة الطيران المنتظم إلى مصر”.

وأشار إلى أن باقي المحاور الست تهتم بدعم البنية التحتية وتدريب العاملين في القطاع السياحي والنهوض بالطاقة الفندقية والاعتماد علي الطاقة البديلة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.