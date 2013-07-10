بالصور.. الآلاف يشيعون جنازة شهيد الإخوان بماسبيرو

شيع الآلاف من أهالى مركز سنورس بالفيوم وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة مساء اليوم جنازة "محمد خيرى جميل" عضو جماعة الإخوان المسلمين بالفيوم والذين لقبوه بـ"شهيد الشرعية" والذى توفى مساء الجمعة 5 يوليو وقالت اللجنة الإعلامية لحزب الحرية والعدالة إنه قتل على يد بلطجية الانقلاب، أثناء محاولته دفع أذى الانقلابيين المسلحين الذين اعترضوا المسيرة السلمية وهى فى طريقها لماسبيرو فأصابته الرصاصات الغادرة لتفرق بينه وبين أمه وأخته وزوجته وابنته ذات الثمانية أشهر.

جابت الجنازة شوارع مدينة سنورس وحمل المشيعون صور الرئيس محمد مرسى، مرددين هتافات ضد ما أسموه الانقلاب على الشرعية.

كما حمل المشيعون صور المتوفى ولافتات مكتوب عليها "ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون"، ورددوا الهتافات خلال التشييع منها "جنب كوبرى قصر النيل.. قتلوا محمد خيرى جميل، ارحل يا سيسى.. المرسى هو رئيسى، يا الله يا موجود.. قتلوا أخونا فى السجود، قادم قادم يا إسلام.. حاكم حاكم يا قرآن، يا شهيد نام وارتاح.. وإحنا نكمل الكفاح، يا شهيد اتهنا اتهنا.. واستنانا على باب الجنة، حسبنا الله ونعم الوكيل، إسلاميه إسلامية، هنا شهيد وهنا شهيد باب الجنة مش بعيد".