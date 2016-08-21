محمد الشبه رئيسًا لتحرير وتطوير المحور.. وانطلاقة جديدة لـ”90 دقيقة”

كتبت – إنجي لطفي

قال الكاتب الصحفي محمد الشبه، في تصريح خاص لوكالة «ONA»، اليوم الأحد، إنه تولى مؤخرًا مهام رئيس التحرير لقناة المحور ومسئول تطوير الشاشة، مؤكدًا أن لديه صلاحيات من دكتور حسن راتب مالك قناة المحور بعودة الشاشة إلى عصرها الذهبي.

وأضاف “الشبه” لـ«ONA» أنه جاري التحضير لانطلاقة برامجية جديدة من أجل عودة المحور إلى شاشتها العصرية المصرية، مؤكدًا أن برنامج “90 دقيقة” سيشهد انطلاقة جديدة بانضمام وجوه إعلامية جديدة بالإضافة إلى تغييرات في بعض البرامج الموجودة بالقناة.

وتابع “الشبه” قائلاً ” كما أن القناة بصدد الاستعداد لتنظيم احتفالية كبرى بمناسبة مرور 15 عام على انطلاق المحور كأول قناة مصرية خاصة”.