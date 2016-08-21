أخبار عاجلة

تقرير اشرف بن عياد عن مباراة برشلونة ويوفنتوس -
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة -
حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
علاء عابد: الطوارئ ضرورة لمواجهة الإرهاب وليس قمع الحريات -
1.6 مليار جنيه إجمالي حجم تسوية المنازعات الضريبية في 6 شهور -
مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية» -
القوى العاملة: تنفيذ الربط الإلكتروني مع الكويت للقضاء علي العقود الوهمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محمد الشبه رئيسًا لتحرير وتطوير المحور.. وانطلاقة جديدة لـ”90 دقيقة”

Google+ Print
محمد الشبه رئيسًا لتحرير وتطوير المحور.. وانطلاقة جديدة لـ”90 دقيقة” محمد الشبه رئيسًا لتحرير وتطوير المحور.. وانطلاقة جديدة لـ”90 دقيقة”

اللوجو الجديد للقناة

كتبت – إنجي لطفي

قال الكاتب الصحفي محمد الشبه، في تصريح خاص لوكالة «ONA»، اليوم الأحد، إنه تولى مؤخرًا مهام رئيس التحرير لقناة المحور ومسئول تطوير الشاشة، مؤكدًا أن لديه صلاحيات من دكتور حسن راتب مالك قناة المحور بعودة الشاشة إلى عصرها الذهبي.

وأضاف “الشبه” لـ«ONA» أنه جاري التحضير لانطلاقة برامجية جديدة من أجل عودة المحور إلى شاشتها العصرية المصرية، مؤكدًا أن برنامج “90 دقيقة” سيشهد انطلاقة جديدة بانضمام وجوه إعلامية جديدة بالإضافة إلى تغييرات في بعض البرامج الموجودة بالقناة.

وتابع “الشبه” قائلاً ” كما أن القناة بصدد الاستعداد لتنظيم احتفالية كبرى بمناسبة مرور 15 عام على انطلاق المحور كأول قناة مصرية خاصة”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا