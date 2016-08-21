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محلل مالى: طرح الحكومة “سندات دولارية” يهدف لتوفير سيولة تمويلية

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محلل مالى: طرح الحكومة “سندات دولارية” يهدف لتوفير سيولة تمويلية محلل مالى: طرح الحكومة “سندات دولارية” يهدف لتوفير سيولة تمويلية

أرشيفية

قال الخبير الاقتصادي، محسن عادل، إن طرح لسندات دولارية بقيمة 3 مليار دولار بفائدة من 5.5 إلى 6% يأتي في ذلك التوقيت الذي تحاول فيه المصرية توفير سيولة نقدية أجنبية لترفع من درجة المرونة التمويلية لديها ولسد الفجوة التمويلية المتزايدة.

وأضاف عادل خلال مداخلة لبرنامج “السوق” على فضائية “الغد”، مع الإعلامي عبدالرحمن البرديسي، أن هناك إلتزام واضح بتوجيه عائدات السندات الدولارية لمشروعات تنموية تكون قادرة على توريد نفقات نقدية مستقرة، لافتا أن هناك رغبة لدى الحكومة في وجود تمويلات متكاملة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمشروعات التي يتضمنها.

وأوضح عادل أن تأخر طرح تلك السندات ليس ترددا من جانب الحكومة المصرية إلا أنه كان انتقاءا للتوقيت الملائم لمصر والأكثر ملائمة للأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الأسواق العالمية لم تكن مستقرة خلال النصف الثاني من العام الماضي بسبب أزمة الاقتصاد الصيني، كما تسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بأزمة أخرى خلال الرع الثاني من هذه العام، وهو ما دفع دول عربية بالتراجع عن طرح سندات دولارية.

وأكد عادل أنه بمجرد دخول العوائد الموجودة من هذه الطرح ستبدأ مباشرة الاجراءات المتعلقة بها، كون عمليات الانفاق مرتبطة بجدول زمني وبالعمليات الحالية للحزمة التمويلية التي تسعي مصر للانتفاع بها وزيادة معدلات العوائد منها، وهو أمر قابل للتحقق في أسرع وقت.

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