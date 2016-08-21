أول صورة لشريهان مع شقيقتيها وموقفها من العودة للتمثيل "غامض"

نشرت الفنانة شيريهان أول صورة لها بصحبة شقيقتيها من الأب هويدا و جيهان احمد عبد الفتاح الشلقاني، عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور انستقرام، وبدا فارق السن بينهما كبير جداً، وعلقت عليها قائلة: ربنا يحفظكم لى جيهان و هويدا .

شريهان كشفت الكثير من أسرارها العائلية طوال الأشهر القليلة الماضية، عبر حسابها الموثق بموقع إنستقرام، وكانت غالباً تنشر صورها الخاصة وهي طفلة مع شقيقها الموسيقار الكبير الراحل عمر خورشيد، أو مع أبناء وبنات اخوتها، ولكنها نشرت أول صورة لها مع شقيقتيها، بالأمس وبدت بكامل أناقتها.

جمهور شريهان شارك بالدعاء للشقيقتين، ولكنه انشغل فيما بعد بمحاولة التأكد من صدق تصريحات صدرت عن المنتج مدحت العدل أكد فيها، مشاركتها بماراثون دراما رمضان 2017 بعمل درامي جديد، مع تجهيز عرض مسرحي استعراضي ضخم يليق بعودتها لعالم الفن بعد غياب طويل، ولكنها كالعادة رفضت التعليق، وأصرت على ترك موقفها النهائي من العودة لعالم الفن "مفتوحا" أمام كل الاحتمالات.