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الفنانة السعودية داليا مبارك تصوّر أغنية "يا حاسدي"

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الأحد 21-08-2016 02:00

جدة ـ وحيد جميل

أطلقت الفنانة الشابة داليا مبارك أحدث أغنياتها المنفردة المصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "يا حاسدي" على قناتها الرسمية عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات أنور المشيري ولحن حمد القطان وتوزيع عثمان عبود وميكساج جاسم محمد، ومن إنتاج فايز السعيد ومحمد درويش الزرعوني. وقد تعاونت داليا مع المخرج اللبناني بسّام الترك للمرّة الثانية، بعد نجاح أغنية "من الآخر" ليتولّى تنفيذ الكليب، الذي استغرق تصويره يوما ونصف اليوم في أحد استديوهات مدينة دبي، حيث تمّ تصميم الديكورات خصيصاً لتنفيذ فكرة الكليب غير التقليدية، والتي تدور حول فتاة شابة تعيش هذه المرحلة المميّزة من عمرها من كافة النواحي، وفي سياق القصة تتعرض هذه الفتاة لمواقف عديدة وحوادث ينفذّها المخرج بقالب كوميدي طريف وبسيط، وصورة كرتونية ممتعة وسط زحمة الألوان التي عكست فرحاً وحياة.
وتظهر داليا في الكليب بشخصية الواثقة جداً من نفسها، خاصة وهي تغني كلمات أغنيتها تقول: "الواثق بنفسه دايماً فوق"، فالحوادث التي تحصل معها لا تعرضها للاحراج ولا الاحباط، بل على العكس تكمّل الطريق واثقة من نفسها.
وقد ركّز المخرج بسّام الترك على "كراكتير" داليا وشخصيتها كي يستطيع أن يستقطب كل الفئات العمرية لمشاهدة هذا الكليب، وكي يحب الجمهور داليا في هذا الستايل الجديد، كما أن المخرج قام بتنفيذ بروفات مع راقصين محترفين لتأدية مشهد المومياء، وكانت داليا مع مدير أعمالها محمد درويش الزرعوني يشرفان شخصياً على كل تفاصيل الكليب من الأزياء إلى الرقص إلى تنفيذ الفكرة.

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سيدتي

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