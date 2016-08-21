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بينجوتشيا لـ في الجول: قيادة الزمالك شرف كبير.. شاهدت فوزه على الأهلي

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بينجوتشيا لـ في الجول: قيادة الزمالك شرف كبير.. شاهدت فوزه على الأهلي بينجوتشيا لـ في الجول: قيادة الزمالك شرف كبير.. شاهدت فوزه على الأهلي

قال بابلو بينجوتشيا المدرب الأوروجوياني المرشح لتدريب الزمالك إن سيكون من "الشرف" قيادة فريق لديه تقاليد وتاريخ النادي الأبيض.

اسم مدرب بينارول الأوروجوياني ومنتخب بيرو السابق قد تم طرحه من بعض الوكلاء على إدارة الزمالك، ولم يلاق ترشيحه رفضا من إدارة الفريق الأبيض. (طالع التفاصيل)

كان ذلك قبل أن يصرح مرتضى منصور رئيس الزمالك أن مؤمن سليمان بنسبة كبيرة سيكون مدربا للزمالك في الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

وتواصل FilGoal.com مع بينجوتشيا والذي قال "شرف لي قيادة فريق لديه مثل هذه التقاليد والتاريخ الطويل، علمت أن النادي تأسس منذ 105 عام".

وأضاف "تابعت فوز الزمالك على الأهلي المنافس التقليدي في نهائي كأس ، رأيت أن النادي لديه قيمة كبيرة وإمكانات، ولكني لم أرى سوى تلك المباراة".

وكان الزمالك قد تغلب على الأهلي 3-1 في نهائي كأس مصر.

وأكمل "لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك لأني رجل محترف ولا أريد أن أفرض نفسي على إدارة الزمالك. علي أن أعطيهم الفرصة ليقوموا بعملهم".

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