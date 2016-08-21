حوار - أكرم توفيق يتحدث عن: رد عفوي سهل انضمامه للأهلي.. وكيف تعامل معه شقيقه

بعد موسم بداية جيده وأوسطه رائع لكن نهايته سيئة، علم كل من يمت للأهلي بصلة أو وسط الملعب هو من يتحكم في الأداء.

ومن أجل وسط ملعب أقوى، نجح النادي الأهلي في ضم أكرم توفيق قادما من صفوف إنبي.(طالع التفاصيل)

وبعد التوقيع الرسمي، أدلى أكرم بأولى تصريحاته للصحفيين.

وكل ما يلي على لسان أكرم توفيق للصحفيين

"أنا سعيد بارتداء القميص الأحمر وأتمنى أن يحالفني التوفيق فيما هو قادم لإثبات جدارتي باللعب للأهلي، وأنا قادر على تحمل المسؤولية التي منحها لي مسئولي الفريق".

"أنا واثق في إمكانياتي لرد جميل الأهلي، وإثبات جدارتي بارتداء القميص الأحمر، سأسعى بقوة لكسب ثقة الجهاز الفني حتى أجد مكانا في التشكيل الأساسي".

المنافسة

"هناك منافسة شرسة تنتظرني لحجز مكانا أساسيا في التشكيل، سأسعى للاستفادة من العناصر الحالية بالفريق مثل حسام غالي وحسام عاشور وعمرو السولية لاكتساب خبراتهم داخل وخارج الملعب".

"في نفس الوقت سأسعى لبذل الجهد دائما للمشاركة ومنافستهم داخل الملعب".

كيف وقع للأهلي؟

"لم أتردد لحظة في التوقيع للأهلي، المفاوضات بدأت باتصال هاتفي من عصام سراج".

"بعد ذلك اتصل بي محمد عبد الوهاب، وسألني هل أنت أهلاوي؟ فجاء ردي عفويا بنعم، وبعد ذلك بدأت المفاوضات وانتهت بتوقيعي على عقود انضمامي ليتحقق حلما انتظرته كثيرا".

10 سنوات أهلي

"كل ما كان يشغلني هو الانضمام للأهلي، وبعدها علمت أن مدة التعاقد لخمسة مواسم وهو ما رحبت به".

"حتى ولو كان التعاقد لمدة 10 أعوام سأرحب بذلك أيضا، فأنا مجرد طموحي كان دخول النادي ولو قفزا من فوق أسواره".

عروض من أندية أخرى

"تلقيت عروضا من أندية أخرى، لكنني فضلت الأهلي لأنني أهلاوي منذ الصغر عكس عائلتي بالكامل، اللعب له كان حلما غاليا بالنسبة لي".

"شقيقي أحمد لم يمارس أي ضغوط علي في هذا الاتجاه وتعامل معي باحترافية شديدة، وطالبني باختيار ماهو أفضل لي وأنسب لطموحي وأنتظر التوفيق من الله".

المنتخب والاحتراف

"مشاركتي مع الأهلي ستمنحني مكانة متميزة في المنتخب، لدي الآن رحلة من الكفاح لخمسة أعوام بقميص الأهلي، ويجب أن أسعد هذه الجماهير".

"أتمنى أن يساعد زملائي في ذلك".

رسالة للجماهير "أنتم رمز الوفاء والإخلاص وعليكم الوقوف خلف النادي في مختلف الأوقات ومساندة اللاعبين دائما".

"أن تكونوا السند الحقيقي في وقت الانكسارات والهزائم للاعبين الذين عاشوا سنوات يدافعون عن الكيان وإنجازاته وبطولاته".

مثله الأعلى

"شقيقي أحمد وحسام غالي هما مثلي الأعلى على المستوى المحلي، وعلى الصعيد العالمي فشابي هيرنانديز هو مثلي الأعلى".