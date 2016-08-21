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إسلام جمال لـ في الجول: لست جديدا على المنتخبات.. ولن أكون منافسا هينا

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إسلام جمال لـ في الجول: لست جديدا على المنتخبات.. ولن أكون منافسا هينا إسلام جمال لـ في الجول: لست جديدا على المنتخبات.. ولن أكون منافسا هينا

"الثالثة ثابتة وفيها يتحقق حلمي أخيرا" هكذا وصف إسلام جمال مدافع الزمالك والمنضم حديثا لمنتخب شعوره بالاستدعاء.

وأعلن منتخب مصر قائمة تضم 28 لاعبا لمعسكر المقبل نهاية الشهر الجاري، والذي سيخوض فيه مباراتين وديتين. (طالع التفاصيل)

قبل أن يتعرض رامي ربيعة مدافع الأهلي لإصابة، ويضطر منتخب مصر لتعويضه بإسلام جمال مدافع الزمالك. (طالع التفاصيل)

وقال إسلام جمال في تصريحات لـ FilGoal.com: "لم أٌبلغ رسميا بقرار انضمامي لمنتخب مصر، لكني عرفت القرار من الإنترنت في انتظار الإبلاغ الرسمي".

وأضاف "جاهز لخوض التجربة غير الجديدة علي، وأتمنى أن أنال شرف اللعب في المباريات وإثبات نفسي بشكل جيد".

إسلام أتبع "أخر تجربة لي مع منتخب مصر كانت في الأولمبي مع هاني رمزي، ولم أنضم لهم منذ ذلك الحين".

واسترسل "انضممت لمنتخب مصر الأول مرتين من قبل، لكن في كل مرة كنت أتعرض لإصابة ولا أدخل المعسكر، ولكن هذه المرة أنا جاهز تماما".

وأتم "بالتأكيد علي جبر هو أكثر مدافع أحب أن ألعب معه، لكنني على كل حال لن أكون منافسا سهلا على المقعد الأساسي في الفريق".

ويواجه منتخب مصر فريقي جنوب إفريقيا وغينيا يومي 30 أغسطس و7 من شهر سبتمبر المقبل خلال المعسكر.

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فيديو اليوم السابع

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