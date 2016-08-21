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مقتل العشرات من داعش على يد طيران الجيش العراقى

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مقتل العشرات من داعش على يد طيران الجيش العراقى مقتل العشرات من داعش على يد طيران الجيش العراقى

>بغداد /أ ش أ/

قصف طيران الجيش العراقى تجمعات لمسلحى تنظيم(داعش) فى جزيرة الخالدية شرق الرمادى مركز محافظة نينوى غربى العراق، مما أسفر عن مقتل العشرات من الإرهابيين.

وذكرت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة اليوم الأحد، أن طيران الجيش قصف بواسطة طائرة بدون طيار مما أدى لتدمير مقر لداعش فى جزيرة الخالدية يأوى خمسة إرهابيين قتلوا جميعاً.

وواصلت القوات التابعة لقيادة عمليات بغداد عملية تطهير الطرق والمنازل المفخخة، حيث عثرت قوة من فرقة التدخل السريع الأولى على 21 عبوة ناسفة ضمن قضاء الفلوجة شرقى الأنبا، كما تمكنت كتيبة هندسة ميدان فرقة المشاة (14) بالجيش من معالجة 18 عبوة ناسفة وتطهير45 منزلا وطريق بطول ستة كيلومترات ودمرت نفقا.

 

 


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