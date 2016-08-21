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فى جنازة ضحايا تفجير غازى عنتاب.. محتجون أتراك يهتفون “أردوغان القاتل”

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فى جنازة ضحايا تفجير غازى عنتاب.. محتجون أتراك يهتفون “أردوغان القاتل” فى جنازة ضحايا تفجير غازى عنتاب.. محتجون أتراك يهتفون “أردوغان القاتل”

أردوغان_أرشيفية

احتشد مئات المشيعين، اليوم الأحد، للمشاركة فى مراسم جنازات 12 شخصا على الأقل من ضحايا تفجير استهدف حفل زفاف فى مدينة غازى عنتاب جنوب تركيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء “رويترز”.

وقُتل 50 شخصا على الأقل، أمس السبت، عندما فجَر انتحارى نفسه وسط حفل الزفاف الذى كان مقاما فى أحد الشوارع.

وقالت مصادر أمنية أنه تم تأجيل عدة جنازات أخرى نظرا لأن العديد من الضحايا تحولوا لأشلاء مما يستدعى الحاجة لفحص الحمض النووى من أجل التعرف على هوياتهم.

وقال مكتب المدعى العام أنه تم العثور على سترة ملغومة مدمرة فى موقع التفجير.

ورشق المشيعون الغاضبون أفراد الشرطة بالزجاجات وهتفوا “أردوغان القاتل”.

وأُلقيت مسؤولية تفجيرات أخرى فى تركيا على تنظيم الدولة الإسلامية التى تستهدف عادة تجمعات الأكراد بهدف إشعال التوتر العرقى فى تركيا.

ووقعت أكثر الهجمات دموية فيما سبق فى أكتوبر تشرين الأول عندما قتل أكثر من 100 شخص فى تفجير استهدف تجمعا لناشطين مؤيدين للأكراد فى أنقرة.

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