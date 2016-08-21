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إصابة فلسطينيين بقصف إسرائيلي شمالي غزة

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إصابة فلسطينيين بقصف إسرائيلي شمالي غزة إصابة فلسطينيين بقصف إسرائيلي شمالي غزة

ارشيفية

أصيب فلسطينيان في قصف مدفعي إسرائيلي، اليوم الأحد، في بلدة بيت حانون شمالي غزة، بعد سقوط صاروخ من القطاع المحاصر على جنوبي إسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع أشرف القدرة: “أصيب مواطنان بجروح طفيفة أحدهما شاب يبلغ من العمر 20 عاما بشظايا في الوجه، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منطقة شمال القطاع”.

وأوضح مصدر أمني أن المدفعية الإسرائيلية “استهدفت بقذيفتين خزانا للمياه في بلدة بيت حانون، مما أدى إلى إصابة مواطنين فضلا عن إحداث أضرار في الخزان”.

وقال شهود عيان أن موقع “فلسطين” التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في أطراف بلدة بيت لاهيا قرب بيت حانون، أصيب بأضرار نتيجة سقوط قذيفة إسرائيلية داخله.

وأكد الشهود “إخلاء كافة المقرات الأمنية والعسكرية” في القطاع “تحسبًا للتصعيد”.

وفي وقت سابق من اليوم، سقط صاروخ أطلق من قطاع غزة وانفجر في وسط بلدة سديروت جنوبي إسرائيل دون إصابات، قالت الشرطة إنه سقط بين “بنايتين في شارع في المدينة” دون إصابات أو أضرار.

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