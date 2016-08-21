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القوات التابعة للرئاسى الليبى تسيطر على مقر الأمن الداخلى سابقا بسرت

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القوات التابعة للرئاسى الليبى تسيطر على مقر الأمن الداخلى سابقا بسرت القوات التابعة للرئاسى الليبى تسيطر على مقر الأمن الداخلى سابقا بسرت

>طرابلس(أ ش أ)

تمكنت قوات عملية (البنيان المرصوص) التابعة للمجلس الرئاسى الليبى من السيطرة على مقر الأمن الداخلى الليبى سابقًا، الذى اتخذه تنظيم "داعش" سجنا بمدينة سرت.

وقال المركز الإعلامى لغرفة عمليات (البنيان المرصوص)، فى بيان اليوم الأحد، أن قواتهم سيطرت على مقر الأمن الداخلى سابقًا، والذى يعد أحد سجون تنظيم "داعش" فى مدينة سرت.

وأضاف المركز أن القوات التابعة للمجلس الرئاسى تقدمت اليوم، معززة بالمدفعية الثقيلة والدبابات نحو شعبية بوفرعة.

وكانت قوات (البنيان المرصوص) أحكمت سيطرتها على مقرات مراقبة التربية والتعليم وجمعية الهلال الأحمر فرع سرت، وجمعية بيت الشباب وثانوية عقبة للبنين ومكتب الامتحانات ومكتب مصلحة الأرصاد الجوية ومكتب شركة البنية التحتية لهاتف ليبيا بمدينة سرت.


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