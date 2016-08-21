مسؤول إيرانى: تحرير الموصل يعزز الوحدة داخل العراق

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومى فى إيران على شمخانى أن تحرير مدينة الموصل من قبضة إرهابيى تنظيم داعش من شأنه أن يعزز الوحدة والاستقرار داخله.

وأضاف خلال لقاءه مع رئيس البرلمان العراقى سالم الجبورى، اليوم الأحد، فى طهران، حسبما ذكرت قناة (برس تى فى) الإيرانية "إن تحرير الموصل سيكون هو بداية الاستقرار والسلام والوحدة داخل العراق".. مضيفا أن تجاوز تلك الأزمة سيعزز من التضامن والوحدة بين العراقيين من جميع الأعراق والأديان.

وسلط أمين المجلس الأعلى للأمن القومى الإيرانى على أهمية الاستقرار السياسى فى العراق. . مناشدا بدور أكثر فعالية للقادة من مختلف الجماعات العراقية بالتأكيد على تحقيقه.

وشدد شمخانى على أن جمهورية إيران الأسلامية ستقف إلى جانب الحكومة والشعب العراقى تحت أى ظروف.. مضيفا أن مهمة القضاء على الإرهاب تتقدم نحو الإنجاز الكامل فى العراق بسبب الجهود التى يبذلها الجيش وقوات التحالف وكذلك الدعم الشامل من قبل الجماعات الدينية والسياسية والعرقية.

من جانبه، توجه الجبورى بالشكر إلى إيران على دعمها الثابت للحكومة والشعب العراقى فى حربهم ضد الإرهاب. . مؤكدا أن الهدوء سيعود لبلاده من خلال التناغم والوحدة وهزيمة الإرهابيين.