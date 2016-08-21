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جاريدو لجمهور الأهلي: عرضت نفسي على الإدارة وتجاهلوني.. شكرا لكم

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جاريدو لجمهور الأهلي: عرضت نفسي على الإدارة وتجاهلوني.. شكرا لكم جاريدو لجمهور الأهلي: عرضت نفسي على الإدارة وتجاهلوني.. شكرا لكم

قال خوان كارلوس جاريدو إنه عرض خدماته على إدرة الأهلي لتولي تدريبه في العلن وفي السر، لكنه لم يتلقى أي رد.

وكان مارتن يول مدرب الأهلي قد تقدم باستقالته، وحاليا يبحث مجلس إدارة الفريق عن مدرب جديد ليتولى المهمة.

وكتب جاريدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"طلب مني عدد من الجماهير والصحفيين أن أتحدث مع رئيس الأهلي، وفعلت أفضل ما لدي لتدريب الفريق مرة أخرى، قلت للإعلام إنني كنت جاهزا".

واستطرد " عرضت نفسي بشكل علني وسري كمدرب للأهلي، لكن لسوء الحظ لم أتلقى أي رد".

وأضاف "كما تتخيلون الوضع، إنه موقف محرج، لذا الآن أعرف بكل تأكيد أنني مرفوض من قبل الإدارة، وعلي أن أتخذ طريقا أخر".

وتابع "أرى مسيرتي الاحترافية كمدرب بعيدا عن الأهلي، ومجلس الإدارة لا يريدني معه".

وأتم حديثه "أحب الأهلي والقاهرة، ولن أنسى ذكرياتي، قلبي لازال أهلاويا، شكرا ووداعا".

ويتولى قيادة الفريق مؤقتا أسامة عرابي، ويواجه الأهلي نظيره أسيك ميموزا ضمن أخر جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الأربعاء.

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