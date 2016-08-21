الأهلي يلغي فكرة إقامة معسكر إعداد خارجي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن الجهاز الفني استبعد فكرة إقامة معسكر إعداد خارجي للفريق بعد انتهاء فترة الراحة بسبب ضيق الوقت قبل بداية الموسم الجديد.

وينطلق موسم الدوري المصري الممتاز 2016-2017 يوم 15 من شهر سبتمبر المقبل.

وصرح عبد الحفيظ للصحفيين "اسبتعدنا فكرة إقامة معسكر إعداد خارجي عقب انتهاء فترة الراحة لضيق الوقت".

وأضاف "الفريق سوف يحصل على راحة سلبية لمدة أسبوع عقب انتهاء مباراة أسيك".

وأتم "سيعود الجميع للانتظام في فترة الإعداد بعد الراحة، لكن لم نستقر بعد على مكان إقامتها في مصر".

ويواجه الأهلي نظيره أسيك ميموزا في أخر جولات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا يوم الأربعاء.

وكانت آمال الأهلي في التأهل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب التعادل مع زيسكو يونايتد بالجولة الخامسة بنتيجة 2-2.