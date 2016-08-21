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لجنة الإسكان تواصل مناقشة تعديلات قانون 119 الخاص بالبناء الموحد

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لجنة الإسكان تواصل مناقشة تعديلات قانون 119 الخاص بالبناء الموحد لجنة الإسكان تواصل مناقشة تعديلات قانون 119 الخاص بالبناء الموحد

 

مجلس النواب – أرشيفية

قال النائب فوزي الشرباصي،عضو مجلس النواب، إن لجنة الإسكان بمجلس النواب ستناقش في اجتماعاتها الأسبوع الحالي عددًا من طلبات الإحاطة حول مشاريع الصرف الصحي، مشيراً إلى أنه تقدم بطلب إحاطة حول مشروع الصرف الصحي بقرية رأس الخليج بشربين ،من المقرر أن يتم مناقشته ضمن أعمال اللجنة.

وأضاف عضو لجنة الإسكان في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن جدول أعمال اللجنة يتضمن أيضًا استكمال مناقشات تعديلات قانون 119 الخاص بالبناء الموحد، لافتًا إلى أن أعضاء اللجنة اتفقوا على أن القانون الجديد يجب أن يفرق بين هيئة المجتمعات العمرانية والقرى والمدن.

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