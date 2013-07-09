مارادونا يشرف على أكاديميات أندية دبي لعام جديد

أعلن مجلس دبي الرياضي عن تفاصيل تجديد التعاقد مع دييجو مارادونا الذي يتولى منصبه السفير الرياضي الشرفي لمدينة دبي لمدة عام جديد.

وتم تجديد التعاقد بعد النجاح اللافت الذي حققته الشراكة بين المجلس وأسطورة كرة القدم، حسب جريدة الاتحاد الإماراتية.

وأكد مجلس دبي الرياضي أنه كان حريصا على تمديد عقد مارادونا الذي أدى دوره كسفير شرفي للرياضة على أكمل وجه خلال العام الماضي.

وأسهم اسم ومكانة مارادونا في عالم كرة القدم في بدعم الرياضة والفعاليات والأنشطة المرموقة التي يتم تنظيمها سنويا في دبي ونقلها إلى العالم.