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محافظ الوادي الجديد يلتقي بالمواطنين ويقدم حلول فورية لمشكلاتهم

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محافظ الوادي الجديد يلتقي بالمواطنين ويقدم حلول فورية لمشكلاتهم محافظ الوادي الجديد يلتقي بالمواطنين ويقدم حلول فورية لمشكلاتهم

اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد – أرشيفية

مراسل «ONA»:

عقد اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، بحضور اللواء مصطفى عبد الرحيم، سكرتير عام المحافظه المساعد، اجتماع خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

يأتي هذا في إطار المتابعة المستمرة لاحتياجات المواطنين علي أرض المحافظة  والتلاحم معهم للوقوف علي أهم المشاكل التي تؤرقهم.

واستمع عشماوي – خلال الاجتماع – إلى مشاكل المواطنين، حيث وافق على صرف إعانات مالية لعددٍ من المرضى وكبار السن الذين ليس لديهم من يعولهم، فضلًا عن إدراج أسماء بعض من المواطنين ضمن المستحقين لوحدات سكنية أولى بالرعاية حين توافرها بالمحافظة، نظرًا لظروفهم الاجتماعية، وتحويل بعض الحالات المريضة إلى المستشفيات المتخصصة على نفقة المحافظة .

يذكر أن اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، يلتقي بشكلٍ دائم مع المواطنين أيام السبت، الإثنين، والخميس من كل أسبوع – تلك الأيام التي تم تخصيصها لحل مشاكل المواطنين أول بأول – بخلاف اللقاءات الجماهيرية التي يتم عقدها خلال الجولات المستمرة للقرى البعيدة لتوفير الخدمات الضرورية والأساسية لها .

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