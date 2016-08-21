القوى العاملة توفر 190 فرصة عمل بأحد مصانع الحديد

بدأت وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، قبول طلبات راغبي العمل بـ 190 فرصة بإحدى مصانع الحديد للهياكل الفولاذية بالمنطقة الصناعة السابعة بمدينة السادات بالمنوفية، وحتى استيفاء العدد المطلوب وتحدد الرواتب طبقا لخبرة المتقدم علي المهن المطلوبة, فضلا عن وجود بعض المزايا كالحافز الشهري، والأرباح السنوية، والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي, وتأمين صحي خاص بعد مرور 3 سنوات علي التعيين , ومواصلات داخل المحافظة، وسكن أعزب للمغتربين الراغبين في العمل من خارج المنوفية.

وصرح وزير القوى العاملة محمد سعفان إن المهن المطلوبة تتطلب ذكور ، تجهيزات ، وبرادة ، ولحام، وحجار، واستعدال، وتخريم ومشغل ونش، ودهانات ورماله، ونجارين وخدمات ” ويشترط في المتقدم ألا يقل السن عن 19 عاما ويجيد القراءة والكتابة.

وأوضح أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل الداخلي بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر بالقاهرة, وسيتم تسليم الراغب في العمل من أية محافظة خطاب ترشيح لشركة الزامل للهياكل الفولاذية لإجراء الاختبارات للمتقدمين على المهن المطلوبة تمهيدا للتعيين.