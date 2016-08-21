«بوتين» يعزي «أردوغان» في ضحايا تفجير غازي عنتاب

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، عن تعازيه في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في غازي عنتاب التركية.

وقال الكرملين إن بوتين أعرب أيضًا في برقية التعزية لأردوغان، عن استعداده لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع تركيا.

وكان تفجيرًا إرهابيًا قد استهدف حفل زفاف بمحافظة غازي عنتاب التركية، ليلة أمس السبت، ما أسفر عن مقتل 51 شخصا وإصابة آخرين.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان صباح اليوم الأحد إن تنظيم “داعش” الإرهابي هو المنفذ المحتمل لهذا التفجير الإرهابي.

وأكد أردوغان في بيانه على أن تنظيم “داعش” لا يختلف عن حزب العمال الكردستاني أو فتح الله غولن، الداعية المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية والذي تتهمه السلطات التركية بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة.