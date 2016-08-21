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«مصر للطيران» تسير 12 رحلة لنقل 2200 حاجًا للأراضي المقدسة اليوم وغداً

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«مصر للطيران» تسير 12 رحلة لنقل 2200 حاجًا للأراضي المقدسة اليوم وغداً «مصر للطيران» تسير 12 رحلة لنقل 2200 حاجًا للأراضي المقدسة اليوم وغداً

حجاج (أرشيفية)

صرح صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه من المقرر أن تسير الشركة، اليوم الأحد، ثاني أيام موسم الحج 6 رحلات جوية إلي المدينة المنورة لنقل 1622 حاجاً من حجاج قرعة محافظة القليوبية وحجاج ترانزيت مالي.

وقال “مسلم” إن الشركة ستسير،غداً الاثنين، 6 رحلات إلي المدينة المنورة تنقل 1600 حاجا بمعدل 5 رحلات من مطار القاهرة ، لنقل حجاج قرعة محافظتي المنيا ، وبني سويف ،وترانزيت مالي ، وجوهانسبرج ، ورحلة واحدة من مطار برج العرب بالإسكندرية لنقل حجاج قرعة محافظتي مرسي مطروح والاسكندرية.

من ناحية أخرى قام “مسلم” بجولة تفقدية داخل فرع للطيران للأسواق الحرة وكافتيريا الخدمات الجوية ايروكافيه بمبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي ، التقي خلالها عدد من العاملين ،واستمع الي مقترحاتهم لتحسين الأداء.

كما اشاد بجهودهم خلال موسم العمرة الماضي وطالبهم ببذل مزيد من الجهد لتعظيم الايرادات في هذا المجال من خلال الابتكار في عرض منتجات الاسواق الحرة والأطعمة والمشروبات وتنويعها وتقديمها بأسعار تنافسية ، وكذلك استغلال زيادة الحركة وتردد الكثيرين علي مبني المواسم خلال موسم الحج. رافقه خلال الزيارة رضا متولي رئيس شركة مصرللطيران للسياحه الكرنك والأسواق الحرة .

وقام والطيار شريف عزت رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية بزيارة مكتب مبيعات الشركة في مبني الرحلات الموسمية ، واطمئن علي سير العمل وتقديم خدمات الحجز وبيع التذاكر للمسافرين علي رحلات الشركة الي جدة والمدينة من غير الحجاج وغيرها من نقاط خطوط مصر للطيران.

 

 

 

 

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