ضبط 12 مخالفة تموينية بقري القصر بالداخلة الوادي الجديد

ضبطت مديرية التموين بالوادي الجديد،12 مخالفة تموينية في حملة مكبرة، بالتعاون مع مباحث التموين بقري القصر بواحة الداخلة، وذلك علي مدار الـ24 ساعة الماضية.

صرح صلاح السيد مدير مديرية التموين بالمحافظة، وقال أن الحملة حررت 12محضر تموين ، ما بين عدم إعلان أسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وتم التنبيه على جميع المحلات التجارية بضرورة إعلان الأسعار، ومتابعة صلاحية المنتجات الموجودة بالمحلات التجارية.

أضاف صلاح، أن المديرية تكثف خلال الفترة الحالية، حملاتها علي الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار، ومراقبة جودة المعروض من السلع الاستهلاكية .