4 سبتمبر.. بداية الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، موافقة مجلس الجامعة في جلسته الأخيرة على تحديد مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين للقبول بالكليات والمعاهد التابعة لها، والتي من المقرر لها أن تبدأ يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر، والممتدة حتى الـ 28 من ذات الشهر.

وأشار جعيص، إلى اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، للتيسير على الطلاب وأولياء أمورهم إجراءات الكشف .

وأوضح الدكتور عصام زناتي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب – بحسب البيان الاصدر اليوم الأحد – أن بداية إجراء الكشف الطبي بكليتي الطب وطب الأسنان مقرر لها يوم الأحد 4/9، فيما تقرر يوم الإثنين 5/9 لطلاب كلية الصيدلة، وتحديد يوم 6/9 لطلاب كلية الهندسة، أما لطلاب كليتي الطب البيطري والحاسبات والمعلومات فتم تحديد يوم 7/9، لإجراء الكشف الطبي لهم، كلية التجارة يوم 8/9، ويوم الأحد 18/9 لطلاب كليتي العلوم والتربية النوعية، ويوم الاثنين 19/9 كليتي الخدمة الاجتماعية والآداب.

كما أوضح تحديد يوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر لطلاب كلية الحقوق، وكلية التربية بأسيوط – شعبة عامة – يوم الأربعاء 21 / 9، أما طلاب باقي شعب كلية التربية، فمن المقرر لهم الخميس 22/9، أما كليات الزراعة والتمريض والمعهد الفني للتمريض فيوم الأحد 25/9 .

وتم تحديد يوم الإثنين 26/9 لطلاب كليتي التربية الرياضية بأسيوط وبالوادي الجديد، ومعهد دراسات صناعة السكر، ويوم الثلاثاء 27 /9 لطلاب كليتي الفنون الجميلة ورياض الأطفال، وذلك جميعهم بمبنى الإدارة الطبية بالجامعة.

وأعلن الدكتور زناتي، أنه تم تحديد يوم الأربعاء 21/9 للكشف الطبي على طلاب كليتي الطب البيطري والتربية، ويوم الخميس 22/9 لطلبة كليات الآداب والعلوم والزراعة وذلك بمبنى الكلية بالوادي الجديد ، مضيفاً أنه تم تحديد يوم الأربعاء 28/9 لإجراء الكشف الطبي على الطلاب المتخلفين عن المواعيد السابقة من كافة الكليات، وذلك بمبنى الإدارة الطبية بالجامعة .