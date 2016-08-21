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الليلة..وزير الكهرباء في ضيافة ريهام السهلي على شاشة النهار

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الليلة..وزير الكهرباء في ضيافة ريهام السهلي على شاشة النهار الليلة..وزير الكهرباء في ضيافة ريهام السهلي على شاشة النهار

الإعلامية ريهام السهلي

تستضيف الإعلامية ريهام السهلي مقدمة برنامج” يوم بيوم”، الليلة، على شاشة النهار اليوم، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في حوار خاص.

ويتطرق اللقاء للحديث عن تفاصيل الأسباب الحقيقية لزيادة الأسعار على فواتير الكهرباء، وكيف يرى الغضب الشعبي وحملة رفض تسديد الفواتير احتجاجا على رفع الأسعار؟ ويكشف عن خطة الوزارة لرفع الدعم خلال 5 سنوات وتطوير منظومة الطاقة في ، وأيضا يتحدث عن تفاصيل الاتفاق النهائي حول العقود الخاصة بمحطة الضبعة النووية.

تذاع الحلقة الليلةمع الإعلامية ريهام السهلي على قناة النهار اليوم في تمام الساعة ٨ مساء.

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