طليق ميرندا كير يفكر بالزواج من كايتي بيري.. والأخيرة خائفة

كشفت بعض التقارير الصحفية أن النجم الإنكليزي أورلاندو بلوم Orlando Bloom يفكر جدياً في الزواج من حبيبته المغنية الأمريكية الحساء كايتي بيري Katy Perry وإنجاب الأطفال منها.

وقال مصدر مقرب من أورلاندو، البالغ من العمر 39 عاماً، إنه يفكر في الزواج جدياً، ودائماً ما يعبر عن حبه لحبيبته وإعجابه بها، فهو يعتقد أنها إنسانة رائعة ويود أن يستقر ويكوّن معها عائلة دافئة.

وأكد المصدر عينه أن بلوم لم يكن جاداً وواثقاً بشأن امرأة بهذا القدر، منذ انفصاله عن زوجته السابقة الأسترالية ميراندا كير Miranda Kerr.

أما من ناحية كايتي، فهي لا تزال خائفة بسبب زواجها السابق من النجم راسل براند الذي انتهى بالطلاق في 30 ديسمبر عام 2011، حسب أحد المقربين منها.

ووفقاً لما نشرته مجلة People، ارتبط الثنائي منذ نحو عام بعد ان التقيا في حفل Golden Globe، وهما سعيدان ومنسجمان مع بعضهما، ولا توجد بينهما أي مشكلات تمنعهما من اتخاذ خطوة للأمام.

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