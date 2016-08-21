مصرع عامل تحت عجلات القطار خلال عبوره شريط السكة الحديد في سوهاج‎

مراسل «ONA»:

لقي عامل مصرعه، اليوم الأحد، تحت عجلات القطار حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص بناحية برديس – دائرة مركز البلينا.

تلقى اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة البلينا، يفيد باصطدام القطار رقم 1902 “القاهرة – أسوان”، بأحد الأشخاص حال عبوره لشريط السكة الحديد بناحية برديس – دائرة المركز.

وتبين – بالانتقال والفحص – وفاة “راضي. ص”، 45 سنة – عامل، مقيم بذات الناحية إثر اصطدام القطار المُشار إليه حال عبوره شريط السكة الحديد من أحد الأماكن الغير مخصصة لعبور المشاة.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى البلينا المركزي.

يُشار إلى قيام قائد القطار بسحب الجرار، وترك باقي العربات على شريط السكة الحديد إثر تجمع بعض من أهالي المتوفى، ثم عودته مرة آخرى، واستئناف رحلته عقب انصرافهم .

وترتب على ذلك تحرك القطار المُشار إليه الساعة 9.45 صباحًا بمدة تجاوز ساعة وعشرون دقيقة، والقطارين رقمي:” 992 القاهرة – الأقصر، لمدة ساعة وعشرة دقائق، والقطار رقم 934 الإسكندرية – أسوان لمدة عشرون دقيقة”.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4675 إداري المركز لسنة 2016، وجاري العرض على النيابة العامة.