مصرع سيدة على يد زوجها في سوهاج‎

مراسل «ONA»:

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الأحد، على يد زوجها بناحية السمطا – دائرة مركز البلينا، عقب التعدي عليها بالضرب بسبب خلافات زوجية بينهما.

تلقى اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مركز شرطة البلينا، يفيد بوصول “نجوى. ع”، 20 سنة – ربة منزل، وتقيم بناحية السمطا – دائرة المركز، إلى المستشفى المركزي مصابة بكدمة وتورم خلف الرأس وغيبوبة كاملة، وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي إلا أنه وافتها المنية فور وصولها.

وتبين – بالانتقال والفحص – وسؤال والدها “عاطف. ع”، 45 سنة – عامل، ومقيم بذات الناحية، اتهم زوجها “عاطف. ص”، 40 سنة – عامل، ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها التي أودت بحياتها بسبب خلافات زوجية بينهما.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز، من ضبط المتهم وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4674 إداري المركز لسنة 2016، وبالعرض على النيابة العامة قررت ندب الطب الشرعي، لتشريح الجثة، وبيان ما بها من إصابات، وسببها، فضلًا عن التصريح بالدفن عقب إتمام ذل، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، ظروفها، وملابساتها.

وجاري تنفيذ قرار النيابة العامة .