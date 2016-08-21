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الحكومة السودانية ترفض الحكم الذاتي لجنوب كردفان والنيل الأزرق

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الحكومة السودانية ترفض الحكم الذاتي لجنوب كردفان والنيل الأزرق الحكومة السودانية ترفض الحكم الذاتي لجنوب كردفان والنيل الأزرق

عمر البشير رئيس جمهورية السودان

أعلنت السودانية رفضها منح منطقتي ” جنوب كردفان والنيل الأزرق” حكما ذاتيا بما سيهدد وحدة البلاد مؤكدة أنها لن تقبل ذلك كما أقرت بتطبيق سياسة التمييز الإيجابي في التوظيف والتنمية هناك.

ونقلت صحيفة المجهر السياسي الصادرة بالخرطوم اليوم الأحد عن مساعد رئيس الجمهورية السوداني المهندس إبراهيم محمود حامد قوله إن الحكومة مستعدة لإطلاق سراح أي معتقل سياسي من أبناء المنطقتين اليوم قبل الغد متعهدا بالمساعدة في تقديم أي التماس لرئيس الجمهورية للعفو عن المحكومين في الحق العام من أجل السلام.

وأشار حامد إلى أنه ستتم بعد الحوار الوطني مراجعة نصيب كل ولاية من عدد الوزراء, ليصبح تعداد السكان هو المعيار الذي يحدد ذلك كما أكد استمرار جهود الحكومة في تحقيق السلام وأن القوة العسكرية ليست معيارا لتولي السلطة قائلا ” بعد اليوم لن تصبح البندقية وسيلة للمناصب”.

أ ش أ

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