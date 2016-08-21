الصحة: حالة مصابي كمين “العجيزي” مستقرة

قالت وزارة الصحة إن حالة المصابين الخمسة جراء الهجوم على أحد الأكمنة الأمنية في مدينة السادات بمحافظة المنوفية مستقرة.

كانت غرفة العمليات الرئيسية بمرفق الإسعاف قد تلقت بلاغا بقيام مجهولين بإطلاق النيران على كمين العجيزي، مما أسفر عن استشهاد اثنين من أفراد الكمين هما : محمد شعبان السيد (28 عاما)، ويوسف أحمد يوسف (21 عاما) ،وإصابة 5 آخرين بينهم مدنيان هم : إبراهيم شوقي عبد العظيم (36 عاما أمين شرطة) , وعاطف شوقي إبراهيم (47 عاما أمين شرطة)، وأحمد محمد سالم (20 عاما مجند)، وطارق شوقي علي (36 عاما سائق) , وصبحي سيف النصر (19 عاما تباع)، تم نقلهم جميعا لمستشفي السادات المركزي.