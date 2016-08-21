أخبار عاجلة

تقرير اشرف بن عياد عن مباراة برشلونة ويوفنتوس -
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة -
حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
علاء عابد: الطوارئ ضرورة لمواجهة الإرهاب وليس قمع الحريات -
1.6 مليار جنيه إجمالي حجم تسوية المنازعات الضريبية في 6 شهور -
مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية» -
القوى العاملة: تنفيذ الربط الإلكتروني مع الكويت للقضاء علي العقود الوهمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الصحة: حالة مصابي كمين “العجيزي” مستقرة

Google+ Print
الصحة: حالة مصابي كمين “العجيزي” مستقرة الصحة: حالة مصابي كمين “العجيزي” مستقرة

أرشيفية

قالت وزارة الصحة إن حالة المصابين الخمسة جراء الهجوم على أحد الأكمنة الأمنية في مدينة السادات بمحافظة المنوفية مستقرة.

كانت غرفة العمليات الرئيسية بمرفق الإسعاف قد تلقت بلاغا بقيام مجهولين بإطلاق النيران على كمين العجيزي، مما أسفر عن استشهاد اثنين من أفراد الكمين هما : محمد شعبان السيد (28 عاما)، ويوسف أحمد يوسف (21 عاما) ،وإصابة 5 آخرين بينهم مدنيان هم : إبراهيم شوقي عبد العظيم (36 عاما أمين شرطة) , وعاطف شوقي إبراهيم (47 عاما أمين شرطة)، وأحمد محمد سالم (20 عاما مجند)، وطارق شوقي علي (36 عاما سائق) , وصبحي سيف النصر (19 عاما تباع)، تم نقلهم جميعا لمستشفي السادات المركزي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا