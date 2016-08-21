أخبار عاجلة

تقرير اشرف بن عياد عن مباراة برشلونة ويوفنتوس -
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة -
حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
علاء عابد: الطوارئ ضرورة لمواجهة الإرهاب وليس قمع الحريات -
1.6 مليار جنيه إجمالي حجم تسوية المنازعات الضريبية في 6 شهور -
مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية» -
القوى العاملة: تنفيذ الربط الإلكتروني مع الكويت للقضاء علي العقود الوهمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى كوبا في مستهل جولة له بأمريكا اللاتينية

Google+ Print
وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى كوبا في مستهل جولة له بأمريكا اللاتينية وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى كوبا في مستهل جولة له بأمريكا اللاتينية

وزير الخارجية الإيراني

غادر وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف اليوم الأحد طهران متوجها إلى كوبا فى مستهل جولة له بأمريكا اللاتينية تشمل زيارة كل من نيكاراجوا والإكوادور وتشيلى وبوليفيا وفنزويلا.

وذكرت قناة (برس تى فى) الإيرانية أن ظريف يترأس وفدا سياسيا واقتصاديا رفيع المستوى خلال جولته المقررة بأمريكا اللاتينية والتى تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الجمهورية الإسلامية وهذه الدول الستة فى أعقاب الاتفاق النووى التاريخى الذى تم التوصل إليه العام الماضى بين إيران والدول الست الكبرى.

ومن المتوقع أن تستمر جولة ظريف لمدة أسبوع وأن تفتح صفحة جديدة فى العلاقات بين إيران وأمريكا اللاتينية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمى قد أكد فى وقت سابق أن توسيع العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا يقع على رأس أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية.

كما أشار إلى أن دول أمريكا اللاتينية مهمة لإيران بسبب القواسم المشتركة السياسية والثقافية والانسجام فى المنظمات والمحافل الدولية لا سيما فى حركة عدم الانحياز.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا