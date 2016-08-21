الإمارات تشارك باجتماع تغير المناخ في المغرب

شاركت دولة الإمارات في اجتماع اللجنة المشرفة على تنظيم الدورة الـ22 من مؤتمر الأطراف، بشأن تغير المناخ الذي تستضيفه مدينة مراكش المغربية نوفمبر المقبل.

ترأس وفد الدولة في الاجتماع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، الذي اطلع على آخر المستجدات والتحضيرات لاستضافة المؤتمر.

والتقى معاليه صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية المغربية والدكتورة حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة بالمملكة المغربية رئيسة اللجنة المنظمة لمؤتمر الأطراف 22.

وجرى خلال اللقاء بحث المجالات التي يمكن من خلالها لدولة الإمارات دعم جهود المملكة المغربية، واستعداداتها لاستضافة هذا الحدث العالمي، الذي يتوقع أن يبدأ خطوات عملية هامة لإدخال اتفاقية باريس حيز التنفيذ.

من جانبه قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: إن زيارة المغرب تأتي تأكيداً على العلاقات المميزة والبناءة التي تربط بين دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة، ولضمان نجاح اجتماعات الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ.

مشيراً إلى التعاون مع الحكومة المغربية من خلال تبادل الخبرات في المجالات المختلفة خاصة في مجال تعزيز التعاون بين الأطراف الحكومية، وغير الحكومية، وذلك انطلاقاً من إيمان الإمارات بأهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لإيجاد حلول فعالة للحد من تداعيات التغير المناخي.

وأكد صلاح الدين مزوار عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين المملكة المغربية ودولة الإمارات، وتوافق وجهات النظر في مختلف الصعد والمجالات لا سيما المتعلقة منها بجهود الحد من تداعيات التغير المناخي والحفاظ على