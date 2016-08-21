استعراض شباب إماراتيين أمام رادار في ألمانيا

قال اللواء محمد سيف الزفين رئيس مجلس المرور الاتحادي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، ، أن استعراض شباب إماراتيين أمام جهاز رادار في ألمانيا تصرف غير لائق، مشيراً إلى أنهم ينتمون إلى فئة السائقين المستهترين، ولا يعبرون عن سلوكيات المواطنين الإماراتيين خارج الدولة، بالتزامهم بقوانين الدول التي يزورونها.

حيث نشرت احدى الصحف الألمانية، عبر موقعها ، أن أربعة شباب إماراتيين تعمدوا الاستعراض أمام جهاز رادار، رغم إدراكهم بأنه سيتم تصويرهم، فيما كان يقود سائق السيارة بسرعة جنونية

وقال اللواء إنه من الطبيعي أن تتم مخالفتهم وفق القانون الألماني، فما فعلوه يظل مخالفة مرورية في النهاية، طالما لم تتجاوز إلى القيام بفعل مخلٍّ، مثل توجيه إشارات بذيئة للرادار، كما يحدث أحياناً، لكنه يبقى تصرف غير مقبول، ولا يعطي صورة حضارية تتناسب مع سمعة الدولة التي ينتمون إليها.

وأضاف: «ما الرسالة التي تريد توصيلها وأنت تقود سيارتك بسرعة جنونية، وتتعمد الابتسامة للرادار، أو توجه إشارات بيدك؟»، مؤكداً: «هذا أمر خاطئ، ولا ينبغي أن يصدر من شبابنا، خصوصاً في ظل وجود صورة نمطية عن المواطن الخليجي بأنه يملك المال، ولا يبالي بالقوانين طالما يستطيع دفع الغرامات».

وأشار إلى أن بعض التصرفات الفردية التي يدينها المجتمع الإماراتي تضر الصورة العامة، مطالباً بتوجيه هؤلاء الشباب، ومخاطبتهم من قبل الجهات المختصة مثل وزارة الداخلية، وتوعيتهم بانعكاسات هذا التصرف، وضرورة عدم ارتكابها مجدداً، وإلا تتخذ حيالهم إجراءات أخرى.

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