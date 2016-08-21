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استشهاد شرطيين وإصابة 5 آخرين بينهم مدنيان بهجوم مسلح على كمين العجيزي بالسادات

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استشهاد شرطيين وإصابة 5 آخرين بينهم مدنيان بهجوم مسلح على كمين العجيزي بالسادات استشهاد شرطيين وإصابة 5 آخرين بينهم مدنيان بهجوم مسلح على كمين العجيزي بالسادات

سطو مسلح – أرشيفية

استشهد شرطيين فجر اليوم الأحد، وأصيب ٥ آخرين بينهم اثنين من المدنيين إثر هجوم مسلح على كمين العجيزي بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، حسبما أفاد مراسلنا.

وقال الدكتور أمجد عبد الحميد، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، إن المتوفيين بالكمين، هم:” محمد شعبان السيد”، ٤٨ سنة – مخبر، و”عزت أحمد يوسف”، ٢٢ سنة – مجند، إثر إصابتهما بطلاقات نارية نتيجة هجوم مسلح على الكمين.

وأضاف أن تم نقلهما لمشرحة السادات، تمهيدًا لنقلهما لمستشفى شبين الكوم.

وتضمنت قائمة المصابين :” إبراهيم شوقي عبد العظيم” آمين شرطة – ٣٦ سنة، مصاب بطلق ناري بالصدر، “عاطف شوقي”، آمين شرطة، مصاب بطلقات نارية متعددة، و”أحمد محمد سالم” مجند من الشرقية، مصاب بطلق ناري بالصدر والبطن، ويعاني من نزيف داخلي.

كما أُصيب اثنين من المدنيين تصادف مرورهما – وقت الهجوم – وهما:” محمود صبحي شعبان وطارق شوقي علي” .

كان مجهولون  قد شنوا فجر اليوم الأحد، هجومًا بالأسلحة النارية على كمين لقوات الشرطة المتمركزة بكمين العجيزي بمدخل مدينة السادات بمحافظة المنوفية.

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