«مساندة» تستكمل أعمال صيانة 289 مدرسة في أبوظبي

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، استكمال أعمال الصيانة الوقائية والتصحيحية لـ289 مدرسة على امتداد إمارة أبوظبي، ووفقاً لخطة العمل المتبعة، بهدف تهيئتها ورفع جاهزيتها، تمهيداً لتسليمها إلى مجلس أبوظبي للتعليم قبل بداية العام الدراسي الجديد 2016-2017 .

وقال المهندس هلال عبدالله البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المرافق بالإنابة في «مساندة»، إن الشركة أرسلت مهندسين ومختصين إلى المدارس في إمارة أبوظبي للوقوف على أعمال الصيانة التي تحتاجها ونطاق أعمالها.

وتركزت معظم أوامر العمل في الأعمال المتعلقة بالأمن والسلامة، والأعمال التشغيلية للمدارس، إضافة إلى تحويل بعض الأقسام إلى فصول دراسية.واشتملت على 128 مدرسة في أبوظبي، و122 في العين، و39 مدرسة في المنطقة الغربية .