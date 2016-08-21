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الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالًا والعظمى بالقاهرة 34

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالًا والعظمى بالقاهرة 34 الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالًا والعظمى بالقاهرة 34

الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحاً على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فهى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية فى البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 24 34

الإسكندرية 22 31

مطروح 23 30

بورسعيد 25 31

دمياط 24 32

بلطيم 23 32

الإسماعيلية 25 35

السويس 26 35

العريش 22 32

نخل 18 36

طابا 23 36

الطور 27 34

مرسى علم 26 36

الغردقة 29 39

شرم الشيخ 29 38

رفح 21 32

كاترين 18 32

سيوة 20 37

المنيا 22 36

الفيوم 24 35

رأس سدر 22 37

أبوسمبل 26 41

وسط الدلتا 24 33

أسيوط 25 37

سوهاج 26 38

الأقصر 26 40

أسوان 28 41

شلاتين 26 38

حلايب 28 37

الوادى الجديد 22 39

قنا 26 39

نويبع 28 38

السلوم 21 33.

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