أخبار عاجلة

تقرير اشرف بن عياد عن مباراة برشلونة ويوفنتوس -
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة -
حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
علاء عابد: الطوارئ ضرورة لمواجهة الإرهاب وليس قمع الحريات -
1.6 مليار جنيه إجمالي حجم تسوية المنازعات الضريبية في 6 شهور -
مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية» -
القوى العاملة: تنفيذ الربط الإلكتروني مع الكويت للقضاء علي العقود الوهمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصادر: نيابة الأموال العامة تأمر بحبس اثنين من أصحاب الشون فى "فساد القمح"

Google+ Print
مصادر: نيابة الأموال العامة تأمر بحبس اثنين من أصحاب الشون فى "فساد القمح" مصادر: نيابة الأموال العامة تأمر بحبس اثنين من أصحاب الشون فى "فساد القمح"

>كتب محمود نصر

أكدت مصادر مطلعة، أن نيابة الأموال العامة العليا، أمرت بحبس اثنين من أصحاب الصوامع والشون فى قضية فساد القمح، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بارتكاب جرائم الاستيلاء علي المال العام وتزوير محررات رسمية والإضرار العمدي بالمال العام.

وكشفت المصادر، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على كلا من إبراهيم محمد قطب صاحب شونة "الريف الأوروبي"، ورأفت زكي صاحب شونة "العائلة "، وتم إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة التى باشرت التحقيقات معهم، وواجهتهم بتحريات الأجهزة الأمنية وأقوال المتهمين، وأصحاب الحيازة الزارعية.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بحبس 13 مسئولاً من 4 جهات من بينهم مسئولين بوزارتى والزراعة والإدارات الزارعية، بالإضافة إلى مسئولى الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع، بما يزيد عن 500 مليون جنيه، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار 6 متهمين آخرين هاربين من بينهم 5 من أصحاب الشون والصوامع.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات