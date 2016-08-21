مصادر: نيابة الأموال العامة تأمر بحبس اثنين من أصحاب الشون فى "فساد القمح"

أكدت مصادر مطلعة، أن نيابة الأموال العامة العليا، أمرت بحبس اثنين من أصحاب الصوامع والشون فى قضية فساد القمح، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بارتكاب جرائم الاستيلاء علي المال العام وتزوير محررات رسمية والإضرار العمدي بالمال العام.

وكشفت المصادر، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على كلا من إبراهيم محمد قطب صاحب شونة "الريف الأوروبي"، ورأفت زكي صاحب شونة "العائلة "، وتم إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة التى باشرت التحقيقات معهم، وواجهتهم بتحريات الأجهزة الأمنية وأقوال المتهمين، وأصحاب الحيازة الزارعية.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بحبس 13 مسئولاً من 4 جهات من بينهم مسئولين بوزارتى التموين والزراعة والإدارات الزارعية، بالإضافة إلى مسئولى الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع، بما يزيد عن 500 مليون جنيه، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار 6 متهمين آخرين هاربين من بينهم 5 من أصحاب الشون والصوامع.