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3 طرق بسيطة لمنع الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية

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3 طرق بسيطة لمنع الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية 3 طرق بسيطة لمنع الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية

>آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الأمريكى" healthy-holistic-living "أن التهاب الزائدة الدودية من المشاكل المرضية التى تصيب منطقة من المصران الأعور ينتج عنها انسداد، مما يتطلب  التدخل الجراحى السريع، إذ تظهر الأعراض على شكل ألم حول السرة وغثيان وتقيؤ والإمساك وانتفاخ البطن يكون من العلامات المتأخرة للمرض .

 

وتابع التقرير أن فى هذه الحالة يبدأ العلاج بإبقاء المريض صائما حتى يتم دخوله غرفة الطوارئ وإعطائه المضادات الحيوية من خلال الوريد لتقليل وجود البكتيريا الموجودة فى منطقة المصران الأعور .

 

 

وفى هذا الإطار قدم الموقع الأمريكى"healthy-holistic-living" بعض الطرق البسيطة لمنع الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية، وتتضمن الآتى:

 

1.  تناول الأغذية الصحية:لأن اتباع نظام غذائى يعتمد على توازن البكتيريا الجيدة فى الأمعاء مثل الحصول على كميات عالية من الألياف وتناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك.

 

2.الاهتمام بالنوم الصحى: لأن له أهمية كبيرة على الصحة يساعد على إنتاج الجسم لهرمونات مثل الميلاتونين والبرولاكتين التى تساعد على تحسين توازن البكتيريا والهضم .

 

3. الحفاظ على وزن صحى:لأن السمنة يمكن أن تؤثر على صحة وسلامة أجسامنا بطريقة سلبية، وتؤثر على النساء وتعرضهن للإصابة ببعض الأمراض كتكيس المبايض، كما أن السمنة تؤثر سلبيا على توازن البكتيريا الجيدة فى الجسم. 


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