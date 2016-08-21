سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الأحد 21 أغسطس

ارتفع سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، بقيمة 10 قروش ، خلال مستهل تعاملات الأحد، مسجلًا 12.60 حنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 12.80 جنيه.

وأكد مصرفيون أن سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، يختلف من مكان لآخر، حسب سياسة العرض والطلب، بفارق من 5 قروش إلى 10 قروش.

وقال متعاملون، إن سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، سجل 12.45 جنيه في محافظة الجيزة، ووصل السعر في محافظة الإسكندرية إلى 12.25 جنيهًا، بينما سجل 12.60 جنيهًا في المنصورة، وفي محافظة الشرقية سجل 12.50 جنيه، ووصل في أسوان إلى 12.70 جنيه.

جاء ذلك وسط حالة من الركود على عمليات بيع وشراء الدولار بالسوق السوداء؛ نتيجة تراجع الطلب على الورقة الخضراء عقب التشديدات الأمنية التي فرضتها الحكومة على منافذ تبادل العملة، حيث تم إغلاق أكثر من 50 شركة صرافة خلال الأيام القليلة الماضي.

بينما بلغ السعر الرسمي للدولار اليوم في البنوك المصرية، خلال تعاملات، 8.8603 جنيه للشراء و8.8800 جنيه للبيع.

شبكةعيونالإخبارية

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