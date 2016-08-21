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مرشح لرئاسة اتحاد الكرة يطالب وسائل الإعلام بالصمت قبل الانتخابات

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مرشح لرئاسة اتحاد الكرة يطالب وسائل الإعلام بالصمت قبل الانتخابات مرشح لرئاسة اتحاد الكرة يطالب وسائل الإعلام بالصمت قبل الانتخابات

>أسوان – عبد الله صلاح

طالب اللواء نادر الزيات، المرشح لرئاسة اتحاد الكرة ببدء فترة للصمت الانتخابى من اليوم حتى إجراء الانتخابات من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين فى ظل قيام بعض وسائل الإعلام بتسليط الضوء على بعض المرشحين دون غيرهم.

وقال الزيات،  فى تصريحات صحفية إن الفترة الماضية شهدت عدم حيادية من بعض وسائل الإعلام فى تغطية انتخابات اتحاد كرة القدم وركزت على مرشحين بعينهم ما يتنافى مع المهنية الإعلامية التى يجب أن تتيح فرصًا متساوية لكل المرشحين فى الظهور الإعلامى سواء على شاشات التليفزيون أو عبر الصحف المقروءة، ولكن هذا لا يمنع من بعض الإعلاميين والصحفيين التزموا بالحياد فى تغطية هذا الصراع الانتخابى.

 وأوضح الزيات أنه قام بجولات مكوكية فى صعيد ومدن القناة البحر الأحمر لعرض برنامجه الانتخابى لرئاسة اتحاد الكرة على الأندية المختلفة، وسوف يستكمل جولاته الانتخابية فى محافظات الدلتا والوجه البحرى ومطروح وسيناء والوادى الجديد خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أنه يتطلع فى حالة فوزه برئاسة اتحاد الكرة إلى إجراء تطوير شامل للكرة المصرية بعد الإخفاقات التى واجهت المنتخبات القومية وتخطتنا منتخبات أفريقية وعربية فى التصنيف الدولى بعد أن كنا متقدمين عنها، وسوف يسعى إلى الارتقاء بمستوى المدربين وثقل خبراتهم، ورعاية أندية القسم الثانى والثالث والرابع عن طريق الشركة الراعية لاتحاد الكره المصرى حتى لا تكون هذه الرعاية قاصرة على لأندية الدورى الممتاز.


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