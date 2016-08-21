إرساء عقد محطة تحلية مياه في جبل علي

أرست هيئة كهرباء ومياه دبي عقد الخدمات الاستشارية لتنفيذ مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بنظام التناضح العكسي، في مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة، وتحلية المياه على شركة استشارات عالمية.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «وصلت القيمة الإجمالية لعقد الخدمات الاستشارية للمشروع إلى نحو 16,3 مليون درهم وبقدرة إنتاجية إجمالية لمحطة التحلية تصل إلى 40 مليون جالون في اليوم، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيلها في أبريل 2020».

وتسير الهيئة وفق خطتها الاستراتيجية، التي تشكل جزءاً حيوياً من خطة دبي 2021، وذلك ترسيخاً لمكانة دبي الرائدة في المنطقة كونها مثالاً يحتذى به في فعالية وكفاءة البنى التحتية لشبكات الكهرباء والمياه بما يفي بالمتطلبات الحالية والمستقبلية لكل مناحي التنمية في الإمارة.

وتعمل الهيئة جاهدة على تأمين مختلف احتياجات خططها التنموية الطموحة، من خلال رفع الكفاءة والسعة التشغيلية لشبكاتها المائية لتلبية نمو الطلب على خدماتها، بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في دبي.

وفي هذا الإطار، وضمن جهود الهيئة لتلبية النمو المتسارع على المياه ورفع كفاءة وقدرة البنية التحتية حتى تتمكن من الوفاء بالاحتياجات وتوفير الإمدادات.

استراتيجية

وأوضح: «تماشياً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 نعمل على إعادة تأهيل محطات إنتاج المياه الحالية عبر نشر الألواح الكهروضوئية وغيرها من التقنيات الشمسية، ولخفض الانبعاثات الكربونية مستقبلاً، نحتاج لربط المحطات التي تعمل عبر تقنيات التبخير الوميضي بمصدر مركزي للطاقة الشمسية مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، لذا نعتمد استراتيجية تقوم على بناء محطات إنتاج بواسطة التناضح العكسي، نظراً لأنها تحتاج لطاقة أقل بنحو 90%مقارنة بالتبخير الوميضي ما يجعل هذا الخيار الأفضل لتحلية المياه».

واختتم بالقول: «تنتج دبي 470 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، منها 25 مليون جالون تنتج باستخدام تقنية التناضح العكسي، كما أن معظم إنتاجنا للمياه المحلاة في دبي يعتمد على تقنية التبخير الوميضي فيما يتم الاعتماد على تقنية التناضح العكسي لإنتاج 6% فقط من المياه ».